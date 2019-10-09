الاقتصاد

النفط يزيد خسائره متأثراً بمخاوف الحرب التجارية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وزادت خسائرها في ظل القلق في الأسواق العالية من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي يضر بدوره الطلب على الخام.


وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات مخزون الخام في الولايات المتحدة بينما ستكشف إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غداً.


وأعلنت الإدارة الأمريكية اليوم إدراج شركات تكنولوجية صينية في قائمة سوداء بسبب ما وصفته واشنطن بانتهاك بكين لحقوق الإنسان، ويأتي ذلك قبيل جولة جديدة من المفاوضات التجارية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 52.09 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.2 دولار وأقل سعر عند 51.8 دولار.


وتراجع سعر "برنت" بنسبة 1.2% إلى 57.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.9 دولار وأقل سعر عند 57.3 دولار.

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