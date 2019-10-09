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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع رغم استمرار مطالبات "ترامب" بخفض كبير للفائدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم على الرغم من المطالبات المستمرة من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للاحتياطي الاتحادي بضرورة اتخاذ قرارات بخفض كبير لمعدل الفائدة.
ويرى "ترامب" أن البنك المركزي يقف عقبة أمام المزيد من النمو في الاقتصاد الأمريكي نتيجة ما وصفه بعدم خفض الفائدة بشكل كبير والتسبب في قوة الدولار والإضرار بالصادرات.
يأتي ذلك في أعقاب قرار من إدارة "ترامب" بإدراج شركات صينية في قائمة سوداء وفرض عقوبات ضدها نتيجة ما تراه واشنطن من انتهاك بكين لحقوق الإنسان.
ويسبق هذا القرار جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين في وقت لاحق هذا الأسبوع مع تلاشي التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق رغم تصريحات "ترامب" الإيجابية.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.3% في الشهر الماضي مخالفا توقعات بارتفاع نسبته 0.1%.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.
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