شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع رغم صدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم أمام العملة الأمريكية بالتزامن مع الضغوط على أسعار النفط ورغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات حكومية عن أن تصاريح البناء في كندا ارتفعت بنسبة 6.2% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بنسبة 2.3%، كما ارتفع عدد المنازل التي تم البدء في بنائها بنحو 221 ألف وحدة.



وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 52.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.2 دولار وأقل سعر عند 51.8 دولار.

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وتراجع سعر "برنت" بنسبة 0.7% إلى 57.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.9 دولار وأقل سعر عند 57.3 دولار.



يأتي ذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع تأزم الموقف بعد إدراج واشنطن شركات تكنولوجية صينية في قائمتها السوداء.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.75، وسجل أعلى سعر عند 0.753 وأقل سعر عند 0.7494.