شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية بعد قرار سلبي من إدارة "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في ظل القلق من عودة التصعيد في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين لا سيما بعد قرار سلبي من جانب إدارة الرئيس "دونالد ترامب".



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم وضع ثماني شركات تكنولوجية صينية في قائمتها السوداء الأمر الذي ينذر بالتسبب في انهيار المحادثات التجارية المرتقبة بين البلدين هذا الأسبوع.



وحذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي ربما يخسر نحو 700 مليار دولار بسبب تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

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من ناحية أخرى، انخفض مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.3% خلال سبتمبر/أيلول الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1%.



وجدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مطالباته المتكررة للاحتياطي الاتحادي بخفض كبير للفائدة لدعم النمو الاقتصادي.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 14:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% (ما يعادل نحو 300 نقطة) إلى 26180 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 104 نقاط) إلى 7851 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.3% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 2901 نقطة.