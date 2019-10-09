شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتين ترتفع بدعم من الطلب على المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتين خلال تعاملات اليوم وسط طلب عليه كمعدن نفيس وملاذ آمن في ظل عدم اليقين حيال المفاوضات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ضد عشر شركات تكنولوجية صينية إلى قائمتها السوداء ومنع تعامل شركات الولايات المتحدة معها.



ومن شأن هذا القرار أن يزيد من عدم اليقين السائد من الأساس حيال المفاوضات التي ستنطلق بين واشنطن وبكين يومي الخميس والجمعة المقبلين مع احتمالات متزايدة بفشلها.

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ويأتي رغم تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المتفائلة إزاء تلك المفاوضات المنتظر مشيرا إلى أن الصين تريد إبرام اتفاق.



وفي سياق آخر، جدد الرئيس "ترامب" مطالباته للاحتياطي الاتحادي بضرورة اتخاذ قرار بخفض كبير لمعدل الفائدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للبلاتين بحلول الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 889.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 892.7 دولار بينما سجل أقل سعر عند 867.7 دولار.