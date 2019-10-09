شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد أكثر من 1.5% بفعل مخاوف فشل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتفقد أكثر من 1.5% ،مواصلة خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل مخاوف فشل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،بالإضافة إلى تجدد مخاوف تخمة المعروض بالسوق ،عقب تصريحات وزير الطاقة الروسي حيال زيادة الإنتاج ،بجانب توقعات ارتفاع المخزونات الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي.

تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 1.5% إلى مستوي 51.85$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 52.80$، وسجل أعلى مستوي عند 53.26$ ،وانخفض خام برنت بنحو 1.6% إلى مستوي 57.40$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 58.46$ ، وسجل أعلى مستوي عند 58.90$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.2% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنفس النسبة تقريبا ، لتستأنف الأسعار خسائرها بعد تعافي مؤقت من أدنى مستوى فى شهرين.

انخفضت أسعار النفط العالمية بمتوسط 5% الأسبوع الماضي ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بعد استعادت السعودية إنتاجها النفطي بالكامل ، بالإضافة إلى تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على النفط.

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يبدو أن الآمال بإحراز تقدم كبير فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تضاءلت بعد أن أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 28 شركة صينية ضمن قائمة التورط المزعوم فى الإساءة لأقلية مسلمة فى اليويغور بمقاطعة شينجيانغ الصينية.

حيث من المقرر أن يلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هو" مع الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين" يومي الخميس والجمعة المقبلين فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك لوكالة "رويترز" يوم الاثنين إذا استمرت مشاكل الإنتاج فى المملكة العربية السعودية لفترة أطول من المتوقع ،فإن بلاده على استعداد لزيادة إنتاجها بسرعة ما بين 0.3 إلى 0.5 مليون برميل يوميا لتغطية أي عجز بالسوق.

وأظهر مسح أولى لوكالة "رويترز" أن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة نمت على الأرجح للأسبوع الرابع على التوالي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.