الاقتصاد

انكماش أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة على نحو غير متوقع فى سبتمبر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر أيلول /سبتمبر منكمشا بمقدار0.3% شهريا ،بأدنى مستوى منذ تموز/يوليو 2016،على خلاف التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.1%، وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.1 %.

 

كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر منكمشا بمقدار 0.3% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.3% ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي. 

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