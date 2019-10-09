شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة على نحو غير متوقع فى سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر أيلول /سبتمبر منكمشا بمقدار0.3% شهريا ،بأدنى مستوى منذ تموز/يوليو 2016،على خلاف التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.1%، وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.1 %.

كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر منكمشا بمقدار 0.3% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.3% ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.