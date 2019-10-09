شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل مخاوف تجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل تجدد المخاوف حيال النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ، عقب إدراج الحكومة الأمريكية 28 شركة صينية ضمن قائمتها السوداء فى مجال التجارة.

انخفضت أسعار البلاديوم بالتعاملات الفورية بنسبة 1.8% إلى 1,633.48$ للأوقية الأدنى منذ 20 أيلول/سبتمبر الماضي ، ومستوى الافتتاح 1,663.50$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,667.67$.

أنهي معدن البلاديوم تعاملات الأمس منخفضا 0.25% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ،بعدما سجل المعدن الأسبوع الماضي أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1,700.25$ للأوقية.

وقفز المعدن للمرة الأولى فى تاريخه الأسبوع الماضي فوق 1,700$ للأوقية ، بفعل مؤشرات نقص الإمدادات العالمية ، الأمر الذي صعد مخاوف وجود عجزا بالسوق.

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يبدو أن الآمال بإحراز تقدم كبير فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تضاءلت بعد أن أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 28 شركة صينية ضمن قائمة التورط المزعوم فى الإساءة لأقلية مسلمة فى اليويغور بمقاطعة شينجيانغ الصينية.

حيث من المقرر انطلاق جولة جديدة من المفاوضات على المستوي الوزاري بين أكبر اقتصادين فى العالم يومي الخميس والجمعة المقبلين فى العاصمة الأمريكية واشنطن ، وتعقد آمال كبيرة على تلك الجولة فى التوصل لتفاهمات واضحة تمهد الطريق لعقد اتفاق تجاري شامل.

وتسببت الحرب التجارية الشراسة بين البلدين فى موجة ركود واسعة فى حركة التجارة العالمية ، وأدت إلى تباطؤ واضح فى الاقتصاد العالمي ،وضعف مستويات الطلب على المعادن الصناعية.

ويستخدم معدن البلاديوم فى تصنيع أنظمة عوادم السيارات ،وزادت أسعاره بأكثر من 33 خلال العام الجاري ، بسبب تصاعد مخاوف عجز المعروض ، بالرغم من ضعف قطاع صناعة السيارات فى العالم.