شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف خسائره قبيل بيانات أسعار المنتجين وخطاب "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقت بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،حيث لا تزال العملة الأمريكية تحت ضغط مخاوف اقتراب الاقتصاد الأكبر فى العالم من حافة الركود ، والاحتمالات القوية لخفض الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة ،وخطاب يلقيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 98.85 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.98 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.03 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.15% ، فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس فى مستهل تعاملات الأسبوع.

على صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقد المؤشر نسبة 0.3% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع توالي البيانات الهاشة عن الاقتصاد الأكبر فى العالم.

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جددت تلك البيانات مخاوف اقتراب الاقتصاد الأمريكي من حافة الركود ،وزادت من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية هذا الشهر للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن أسعار المنتجين خلال أيلول/سبتمبر ، حيث تعتبر أسعار المنتجين مؤشرا رائدا لأسعار المستهلكين المقياس الرئيس لوتيرة التضخم الأمريكية.

يصدر مؤشر أسعار المنتجين المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% خلال أيلول/سبتمبر بنفس القراءة السابقة ، ويصدر نفس المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.3% الشهر السابق.

يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بحلول الساعة 17:50 جرينتش خطابا عن استقلالية البيانات فى ظل التطورات الاقتصادية ،خلال الاجتماع السنوي الحادي والستين للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال ،وقد يتضمن الخطاب أدلة جديدة حول مستقبل معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.