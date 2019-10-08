شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أمريكا تهبط بعد أنباء عن فرض قيود على تأشيرات مسؤولين صينيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد اليوم الثلاثاء حيث ألقت أنباء بأن الولايات المتحدة ستفرض قيودا على تأشيرات دخول مسؤولين صينيين بظلالها على تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى جيروم باول تشير إلى انفتاح على مزيد من تخفيضات سعر الفائدة.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعى 314.59 نقطة بما يعادل 1.19 بالمئة إلى 26163.43 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 45.8 نقطة أو 1.56 بالمئة إلى 2892.99 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 132.52 نقطة أو 1.67 بالمئة إلى 7823.78 نقطة.
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