شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشترى 295 ألف طن من القمح الروسى والأوكرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، إنها اشترت 295 ألف طن من القمح الروسى والأوكرانى فى مناقصة عالمية.

أوضحت الهيئة أن حجم القمح الروسى بلغ 180 ألف طن والأوكرانى 115 ألف طن.