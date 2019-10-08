شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هوى سهم جنرال موتورز GENERAL MOTORS CO (GM) انخفاضاً في بداية تداولاته اليومية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بالرغم من محاولته تصريف هذا التشبع البيعي .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 33.08 ، طيلة ثبات المقاومة 35.57 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط