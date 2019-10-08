شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يكسر دعمه الحالي – تحليل – 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيسكو CISCO SYSTEMS INC (CSCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم 47.09 ، هذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 40.05 إلى 58.22) ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة تأكيده كسر مستوى الدعم 47.09 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 44.45 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط