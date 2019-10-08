- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يكافح من أجل استعادة تعافيه – تحليل – 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستند سهم سيمانتيك SYMANTEC CORP (SYMC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على استعادة تعافيه ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 23.50 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 24.85 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر سيمانتيك يكافح من أجل استعادة تعافيه – تحليل – 08-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.