شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يكافح من أجل استعادة تعافيه – تحليل – 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستند سهم سيمانتيك SYMANTEC CORP (SYMC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على استعادة تعافيه ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 23.50 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 24.85 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه