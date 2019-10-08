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شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل في طريقه لكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هوى سهم هاني ويل - HONEYWELL INTERNATIONAL INC- (Honeywell) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة تأكيده بكسر خط الاتجاه الصاعد ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 154.95 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط
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