شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم جولدمان ساكس - GOLDMAN SACHS GROUP INC- (GS) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي انخفاض السهم وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، والتي ساعدت السهم على صعوده بتداولاته الأخيرة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 202.70 ، ليستهدف مستوى الدعم 185.50 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط