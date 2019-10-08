جولدمان ساكس يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 08-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم جولدمان ساكس - GOLDMAN SACHS GROUP INC- (GS) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي انخفاض السهم وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، والتي ساعدت السهم على صعوده بتداولاته الأخيرة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 202.70 ، ليستهدف مستوى الدعم 185.50 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط
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