الملكية الفكرية: تضبط محلات الأجهزة والبرامج الحاسوبية المنتهكة للحقوق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_الرياض

نفذت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الثلاثاء 9 صفر 1441هـ الموافق 8 أكتوبر 2019م، حملة تفتيشية تهدف إلى ضبط المحلات و الأجهزة والبرامج الحاسوبية التي تخالف أنظمة حقوق الملكية الفكرية، وبالأخص نظام حماية حقوق المؤلف.

وبيّنت الهيئة أن الضبطيات تركزت على أجهزة الكمبيوتر المكتبي والمحمول وأجهزة التخزين بمختلف أنواعها وبرامج الحاسب الآلي والمحملة بمصنفات منتهكة لأنظمة الملكية الفكرية، حيث تسعى من خلال ضبطها والحد منها إلى التأكيد على الشركات المالكة للحقوق لتقديم المستوى الذي يفي باحتياجات المستهلكين من الأفراد.

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وانطلاقًا من المهام والاختصاصات المنقولة للهيئة وفق تنظيمها فقد حذرت الهيئة مسبقًا من الترويج أو الإتجار بأي منتج ينتهك حقوق الملكية الفكرية، أو أي تصرف يخالف أنظمة الملكية الفكرية، وبيّنت العقوبات النظامية المترتبة على تلك المخالفات، مؤكدةً بأنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة في هذا الشأن، سعيًا للإنفاذ الفعّال لحقوق الملكية الفكرية، لا سيما المتعلقة بمجال البرمجيات والمصنفات الأدبية والفنية،

وتأتي مرحلة الإنفاذ لاحترام حقوق الملكية الفكرية بعد حملات توعوية عديدة نفذتها الهيئة بالشراكة مع الجهات المعنية للتوعية باحترام حقوق الملكية الفكرية والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

واستمرارًا للجهود التي تقوم بها الهيئة لحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات، وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمن العام فقد تم خلال الحملة الميدانية ضبط بعض محلات أجهزة الكمبيوتر بمدينة الرياض والتي يوجد بها برامج وأجهزة حاسوبية منتهكة لحقوق الملكية الفكرية والتي يُحظر استغلالها أو الإتجار بها ، وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المستحقة، للحد من انتشار هذا النوع من الانتهاكات التي يعاني منها العالم بأجمعه.

وشددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية على أنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين للأنظمة واللوائح في جميع المجالات التي تقوم الهيئة برعاية حقوقها، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات، وأهابت بالمواطنين والمقيمين دعم جهود احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي @saipksa والبريد الإلكتروني [email protected] والرقم المباشر لخدمة العملاء 920000667 والإبلاغ عن كل من يقوم بعمل يخالف أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمملكة