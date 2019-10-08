"يونت إكس" شركة كاوست الناشئة تنشر خدمات الحوسبة الفائقة للجميع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصلت شركة التقنية يونت إكس (UnitX) الناشئة من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، والمتخصصة في تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة الفائقة السحابية، على دعم بقيمة مليوني دولار أمريكي كاستثمار مشترك من صندوق كاوست للابتكار وصندوق أرامكو السعودية لريادة الأعمال - "واعد".

وسيدعم هذا التمويل المشترك شركة يونت إكس في سعيها لنشر خدمات الحوسبة الفائقة للجميع، وتمكين الشركات بمختلف أحجامها من الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة في عمليات التحليل الفائقة للبيانات، لاتخاذ قرارات ذات جدوى، وتقليل الإنفاق على تقنية المعلومات، وتسريع وتيرة ابتكاراتها، كي تصبح قادرة على المنافسة عالميًا.

ويتطلب اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي الناجح وجود بنية تحتية مجهزة لأداء التريليونات من العمليات الحسابية المعقدة في الثانية، وتحليل البيانات الضخمة (التي يزيد حجمها عن 2 تيرابايت).

وتعد الحواسيب الفائقة الحديثة من الآلات المتخصصة، التي تقوم بمعالجة كلتا المهمتين بكفاءة، وبسرعات أعلى بكثير مقارنة بالخدمات السحابية العامة، إلا أن تكلفتها الباهظة، التي تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات جعلتها حكراً فقط على الشركات والمؤسسات العملاقة والجامعات والحكومات.

المصنع الذكيّ

تعمل شركة يونت إكس على تسهيل الوصول الى خدمات الحوسبة الفائقة عن طريق الشراكة مع المؤسسات، التي تمتلك مرافق للحوسبة الفائقة، وجعل هذه التقنية متاحة في نموذج سحابي سهل الاستخدام لعملائها في قطاعات الصناعة في المملكة وخارجها.

وفي هذا السياق، يقول تامر عثمان، رئيس صندوق كاوست للابتكار: " تعمل يونت إكس على تخطي حدود جديدة في تعزيز قوة الحوسبة الفائقة، وجعلها في متناول القطاعات التي لم تكن في السابق قادرة على الاستفادة منها. ونحن في كاوست نستثمر بنشاط في الشركات الناشئة والتقنيات، التي تدعم التوجهات الحالية للثورة الصناعية الرابعة، أو ما يسمى "المصنع الذكي"، وشركة يونت إكس بلا شك في طليعة هذه الثورة".

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وأشاد سلمان الجعفري، مدير الاستثمار في مركز "واعد" وعضو مجلس الإدارة الجديد في شركة "يونت إكس"، بجهود وطموح مؤسسي الشركة الناشئة - كيران نارايانان، والبروفيسور رافي سامتاني، وأنكيتا شري، وسلمان قطان، وبرحلتهم الملهمة. ويقول الجعفري: "نحن سعداء للغاية بقيادة هذا الاستثمار مع كاوست، الذي يؤكد نهج صندوقينا ودورهما الكبير في دعم الشركات الناشئة في المملكة، ورؤيتنا المشتركة لتطوير النظام البيئي للاستثمارات السعودية".

زيادة الشفافية

ونظراً لافتقار العديد من الحكومات وقطاعات الرعاية الصحية وقطاع التصنيع والمصارف وقطاع تجارة التجزئة والتأمين، لخدمات الحوسبة الفائقة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، خصوصاً أن هذه القطاعات تواجه تحديات مزدوجة متمثلة في إجراء الحسابات الضخمة لعملياتها وفي نفس الوقت محاولة دمجها في موارد مختلفة ومحدودة لتقنية المعلومات، كما أن الحلول القياسية تقف في الوقت الحالي، سواءً كانت الخوادم المحلية أو مزودي الخدمات السحابية العامة أو مراكز الحوسبة الفائقة، عائقاً كبيراً في وجه هذه القطاعات والصناعات، إما لصعوبة الحصول عليها أو لمخاوف متعلقة بالأمن المعلوماتي. ووفقًا لأرقام مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، تبلغ قيمة سوق الطلب على الحوسبة الفائقة حالياً 224 مليار دولار أمريكي مع نمو سنوي متوقع بنسبة 25٪، لهذا كله توفر "يونت إكس" حلاً سهلاً للشركات التي تحتاج بنية تحتية للحوسبة الفائقة، بمميزات قابلة للتطوير وبأسعار معقولة وآمنة. وتشتمل منصتهم (UnitXTM Sentient) على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الجاهزة للنشر والعمل، ويمكن تشغيلها بسهولة على أنسب الموارد الحاسوبية، سواءً كانت الخدمات السحابية العامة أو أحدث أجهزة الكمبيوتر العملاقة في شبكة شركاء يونت إكس. وتحدد خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة يونت إكس، أفضل الموارد لكل مستخدم نهائي مع ضمان الشفافية والأمن التام.

وتقدم "يونت إكس" للمستخدم النهائي نتائج أسرع بعشرة أضعاف من الطرق التقليدية، وخفض نسبة التكاليف الى 60 ٪. هذا بالإضافة الى سهولة الاستخدام والتعامل وتخفيف المخاوف الأمنية لمديري تقنية المعلومات أو مديري مراكز البيانات، من خلال تحسين أمان البيانات وزيادة الشفافية.

كسر الحواجز

ستستفيد "يونت إكس" من هذا الاستثمار المشترك في توسعة الشركة، وزيادة فريق عملها لتلبية طلبات العملاء المتزايدة. بالإضافة إلى ذلك، سيدعم هذا التمويل تطوير الأعمال للعملاء الكبار (من القطاعات المالية والتجزئة، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعمل الفريق حاليًا على تأمين عقود مع شركات رائدة في المجالات المصرفية والتأمين وتجارة التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن تنمو "يونت إكس" وتخدم قطاعات التوريد والقطاعات المعنية في الحكومات والمستثمرين في قطاعي النفط والغاز.

ومن جهته، يقول كيران نارايانان، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة "يونت إكس" : " يونت إكس سعيدة جداً بالدعم الذي حصلت عليه من صندوق كاوست للابتكار وصندوق أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد". ومن خلال هذا الدعم، سنكون قادرين على الابتكار والنجاح محليًا في المملكة والتوسع عالميًا. نسير في يونت إكس بخطى متسارعة لجعل الحوسبة الفائقة في متناول معظم الشركات، كاسرين حواجز المهارة والسعر المرتفع التي غالباً ما تقف عائقاً في وجهة هذه الشركات. كما أننا نقيم شراكات مع المؤسسات، التي لديها فائض في قوة الحوسبة الفائقة، ونحاول أن نجعل هذا الفائض متاحاً للشركات على منصتنا بطريقة سهلة وميسرة".

ومنذ إطلاق منصة "يونت إكس" في مايو 2019، أسست الشركة شراكات في مجال الحوسبة الفائقة مع كاوست وجامعة الملك عبد العزيز في جدة، وشراكة تقنية مع شركة أتريو (Atrio)، وشراكة استراتيجية مع شركة فياز (VIAS). وحققت إنجازات كبيرة، كان أبرزها بلوغها نهائي بطولة إسطنبول للشركات الناشئة في أكتوبر 2018، والفوز في بمسابقة عربنت (Arabnet) في الرياض في ديسمبر 2018، واختيارها كأحد المتأهلين لنهائيات كأس العالم لريادة الأعمال، الذي نظمته مؤسسة مسك في يونيو 2019.