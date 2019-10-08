“مسؤولو الإسكان” يستعرضون في دبي آلية الاستحقاق الفوري للشباب وتطبيق جودة الحياة في المشاريع السكنية

المناطق - واس

شارك عدد من مسؤولي وزارة الإسكان اليوم , في بعض جلسات أعمال المنتدى العربي الوزاري الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المقام حاليًا في دبي, تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي تُنظمه وزارة تطوير البنية التحتية الإماراتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة.

فقد شارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع في جلسة حوارية رفيعة المستوى لمسؤولي وزارات الإسكان والتعمير العرب، تتعلق بالتشريعات والأنظمة لتمكين الشباب العربي من السكن، بمشاركة عدد من الدول العربية، مثل : المغرب والبحرين والجزائر والسودان.

وأوضح سموه خلال الجلسة, التجربة السعودية في تمكين الشباب من تملك مسكنهم الأول عن طريق “الاستحقاق الفوري”، حيث يستطيع المواطن الشاب معرفة حالته من الاستحقاق والتقديم على الخيارات المتاحة خلال 10 دقائق فقط، وآلية الربط بين الجهات ذات العلاقة للتأكد من ملائة المستفيد المالية وعدم تملكه لمنزل سابق.

فيما أشار وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي في جلسة حوارية عن تطبيق مفهوم جودة الحياة في المشاريع الإسكانية إلى تجربة الوزارة في طرق خفض تكاليف البناء على المواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تأجير المناطق المشتركة، وتفعيل برنامج اتحاد الملاك وأثر ذلك على تحسين بيئة المسكن.

وفي سياق متصل، استعرض الجانبان السعودي والإماراتي سبل التعاون للاستفادة من التجربة السعودية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية للمواطنين ضمن المشاريع والأراضي الحكومية، خصوصاً أنها تجربة غير مفعَّلة في الإمارات، إذ لا يتم اشراك القطاع الخاص في توفير مساكن للمواطنين الإماراتيين، واتفق الجانبان على تبادل الخبرات والتجارب عن طريق مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي.

كما استعرض كل من وكيل وزارة الإسكان للأراضي وللشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي والمشرف العام على إدارة الشؤون القانونية بالوزارة وإبراهيم الغيهب، بالتعاون مع الإدارة الاستراتيجية لبرنامج الشيخ زايد، تجربة الوزارة في الشراكة مع القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ المشاريع وتجهيز البنية التحتية، متطرقين إلى آليات مبادرة تحفيز تقنية البناء وطرق اعتمادها في كود البناء السعودي لتوفير المساكن والتشريعات المنظمة بين المصنعين والمطورين، علاوة على استعراض نموذج الأراضي المجانية وقروض التمويل الذاتي المدعومة، وبرنامج اتحاد الملاك، وبرنامج “إيجار” والعقود الموحدة وكيفية التقاضي وصيانة العلاقة بين أطراف العملية العقارية.