غرفة مكة تطلق بوابتها الالكترونية وتعتمد هيكلتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة خلال اجتماعه الثاني عشر برئاسة رئيس المجلس هشام كعكي، بوابة الغرفة الالكترونية بحلة جديدة، تتزامن مع قرب إطلاق استراتيجية الغرفة الجديدة وهيكلها المطور.

واعتمد الاجتماع هيكل الغرفة الجديد، واستحدث منصب نائب للأمين العام، حيث جرى تكليف المهندس مازن أبوطالب نائبا للأمين، وتكليفه بالإشراف على استكمال مشروع الحوكمة والتحول الاستراتيجي، والتطوير الإداري الذي تعمل عليه الغرفة.

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كما ناقش الاجتماع أجندة أعمال الغرفة خلال الفترة المقبلة، واضطلع على مستجدات إنشاء مركز مكة المكرمة للمعارض والمؤتمرات، وحزمة من الفعاليات والمناسبات والحراك الاقتصادي، ومشاركة القطاع الخاص في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة.

وأوضح كعكي أن الغرفة تتهيأ لإطلاق حزمة من المناسبات والفعاليات مواكبة لخطة استراتيجية وضعت بعناية للإسهام في تعزيز أصحاب الأعمال والقطاع الاقتصادي والمجتمع المكي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أداء الغرفة المنسجم مع رغبات أصحاب وصاحبات الأعمال أحدث حراكا إيجابيا من خلال أجهزة الغرفة المختلفة ولجانها القطاعية التي تقدم خدماتها برعاية مجلس الإدارة وبعضويته المنسجمة مع متطلبات العمل في هذه البقعة المباركة من الوطن.

من جهته، أوضح الأمين العام للغرفة إبراهيم برديسي أن موقع البوابة بحلته الجديدة جاء بتصميم عصري يواكب متطلبات المستفيدين، ويتوافق مع أجهزة الكمبيوتر والجوالات والأجهزة اللوحية، كما يقدم الموقع تعريفا لجميع خدمات الغرفة بشكل واضح ووصول سلس، ويعكس آخر مستجدات الأنشطة الاقتصادية وأخبار الحراك التجاري والصناعي والاستثماري في مكة المكرمة.