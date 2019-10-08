المملكة تستورد 85% من احتياجاتها الغذائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب، سحر أبوشاهين - الدمام

تستورد المملكة نحو 85% من احتياجاتها من الغذاء و70% من احتياجاتها من الدواء من الخارج، بحسب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء هشام الجضعي، مبينا هذا يضع تحديا كبيرا أمام عمل الهيئة في الاستنفار الدائم لكوادرها وأجهزتها المختبرية، لافتا إلى أن الهيئة استطاعت خفض كمية المنتجات التي تحوي متبقيات المبيدات من 25% في 2016 إلى 2.7% فقط في 2019، وهي نسبة تقل عن المعدل العالمي.

ولفت الجضعي خلال لقاء عقده مساء أمس الأول بمقر فرع الهيئة في الشرقية إلى أن الجولات التفتيشية للهيئة تضاعفت 10 مرات خلال عام واحد فقط، بين عامي 2018 و2019.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتكون أفضل جهة رقابية على الغذاء والدواء في العالم بحلول 2030، بعد أن حققت في الوقت الحاضر مستوى متقدما بكونها من أفضل 5 جهات رقابية وتشريعية فيما يختص بسلامة الغذاء والدواء في العالم، وتفوقت بذلك على جهات في دول أوروبية وآسيوية متقدمة.

تعاون مع البلديات

وأكد أهمية الدور الفاعل للبلاغات التي ترد من المواطنين، والتي أسهمت بالتعاون مع وزارة التجارة في مداهمة مستودعات تحوي منتجات غذائية ومنتجات دوائية غير صالحة تمت محاسبة أصحابها، لافتا إلى أن مهمة كشف المنتجات المحلية التي تتضمن متبقيات المبيدات تقع على وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلا أن الهيئة تتعاون مع الوزارة في كشفها.

ربط 16 منفذا

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وقال ردا على سؤال لـ «مكة» حول أسباب رصد حالات لدخول أجهزة لها استخدامات طبية وغير مصرح بها من قبل الهيئة، ومنها جهاز سبق أن حظرته الهيئة في 2016 يزعم مسوقوه أنه للكشف عن سرطان الثدي منزليا، إن الهيئة تعمل الآن على سد جميع الثغرات التي يستغلها بعض المستوردين لتمرير أجهزة ذات استخدامات طبية عبر تغيير بيانات الشحنة، بحيث لا تمر على الهيئة، وهذا سينتهي بنهاية 2019، حيث سينتهي الربط الالكتروني للمنافذ الـ 16 التي تسهم الهيئة في الرقابة فيها على المنتجات التي تدخل في اختصاصها وهي الغذاء والدواء وما في حكمها، حيث سيكون تسجيل وإصدار بيانات الشحنة آليا بالكامل،

نظام جديد للتسجيل

وأفاد بأن الهيئة استحدثت أخيرا نظاما جديدا لتسجيل الأجهزة الطبية ينتظر أن يحد من دخول أية أجهزة محظورة وسيكون مربوطا مباشرة بهيئة الجمارك ووزارة التجارة والاستثمار، حيث ستكون لديهما مواصفات الأجهزة المرخص بدخولها وتلك المحظورة.

وأضاف أن الهيئة تتخذ أيضا إجراءات لوضع ضوابط على الشحنات والإرساليات المخصصة للاستخدام الشخصي لتكون مربوطة برقم الهوية، ويكون استخدام الشخص لها على مسؤوليته في حال لم تكن من ضمن الأجهزة المرخصة من قبل الوزارة، فضلا عن ضمان عدم تسويقها أو استخدامها لأغراض تجارية.

إحالة مروجين للنيابة

ولفت الجضعي إلى أنه فيما يتعلق بتسويق وبيع إحدى الجهات لجهاز كشف سرطان الثدي منزليا غير المرخص من قبل الوزارة، وما حدث من ترويج إحدى مشاهير السوشال ميديا له بمساعدة أطباء، فإن الهيئة فضلا عن سحبها للكميات من السوق وتحذيرها من استخدامه، فقد تمت إحاله المروجة للجهاز وأطراف أخرى تعاونت معها للنيابة، ومخاطبة وزارة الصحة للتعامل مع الأطباء ممن ساهموا بالتسويق له.

إيقاف 13 مسوقا الكترونيا

وأكد الجضعي أن الهيئة لديها وحدة تحكم ورصد لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي وما يسوق فيها، ومن نجاحات الهيئة إيقاف 13 من المسوقين لمنتجات التنحيف والضعف الجنسي، من خلال عمليه اتصال مثل فيها مندوب الهيئة أنه عميل يرغب بالشراء، وبالتنسيق مع الأمن تم القبض عليهم.