182 ألف منافسة و52 ألف مستخدم على منصة اعتماد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام
أصدرت منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية أوامر دفع بأكثر من 690 ألفا حتى الآن، بحسب المسؤول المختص بمنصة اعتماد بوزارة المالية عبدالله عميرة، مشيرا إلى أن عدد حسابات المستخدمين من القطاع الخاص يتجاوز 52 ألف مستخدم، فيما تجاوز عدد المنافسات التي طرحت عبرها 182 ألف منافسة.
وأضاف عميرة في ورشة عمل أمس بغرفة الشرقية أن المنصة ساهمت في الحد من تعثر المشاريع عبر توحيد إجراءات رفع المطالبات المالية وأوامر الصرف والدفع وغيرها لجميع الجهات الحكومية، وكذلك إتاحة الفرصة بشكل أكبر لمشاركة المنشآت الناشئة والمتوسطة، إضافة إلى الإشراف الكامل على التعاقدات ومتابعتها تنفيذ المشاريع وإنجازها، فضلا عن الاطلاع على جدول المدفوعات المستحقة والمقبلة والاستعداد لها.
وأشار إلى أن أهم التحديثات القادمة على خدمة المدفوعات تتمثل في أتمتة شهادة الإنجاز وإرسالها عبر المنصة وإتاحة خيار رفع المطالبات من القطاع الخاص ودمج أمر الصرف والدفع وتخفيض إجراءات الصرف من 15 إلى 7 إجراءات.
7 خدمات لمنصة «اعتماد»
- توفير الخدمات الالكترونية
- طرح المناقصات
- فحص العروض
- ترسية المشاريع الكترونيا
- إطلاع القطاع الخاص على المناقصات
- استقبال الدعوات وشراء الكراسات
- التقديم على المشاريع الكترونيا7
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