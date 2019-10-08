التزام سعودي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت السعودية التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، والاستمرار في تعاونها مع شركائها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على كل المستويات.

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جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة لأعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية)، خلال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.

وبين المعلمي أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في تحقيق هذه الأهداف، فرؤيتها الطموحة للتنمية المستدامة 2030 قد وضعت لتكون منهجا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وقد رسمت الرؤية التوجهات والسياسات العامة للمملكة، والأهداف والالتزامات الخاصة بها، لتكون المملكة أنموذجا رائدا على جميع المستويات والأصعدة.

وقال «تطمح السعودية في رؤيتها 2030 بأن تكون دولة قوية مزدهرة في كل المجالات تتسع للجميع، وترحب بالكفاءات من كل مكان، كما فتحت مجالا أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكا استراتيجيا في الاقتصاد من خلال تسهيل أعماله».