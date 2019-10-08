قرار التعويم منع وصول الدولار إلى 35 جنيهاً وزيادة مخصصات أسر تكافل وكرامة.. أبرز النقاط التي جاءت في بيان رئيس الوزراء أمام البرلمان

الموجز

ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بياناً، اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، بمشاركة وزراء التخطيط والمالية والكهرباء واتصالات والأوقاف والشباب، لإلقاء بيان للشعب المصري بشأن الظروف التي تمر بها البلاد.

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز النقاط التي جاءت في بيان مصطفى مدبولي للشعب المصري:

- "الهم الأكبر للحكومة منذ أن تولت المسؤولية قبل 15 شهرًا من الآن كان السعي نحو تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد، ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد".

- "في منتصف 2014، كانت البنية الاساسية في مصر متهالكة سواء بالكهرباء والمياه والغاز كنا غير قادرين على عدم توفير الاحتياجات الاساسية، حيث أن نسبة البطالة كانت عالية جدا نتيجة لتوقف مشروعات كثيرة، فببساطة شديدة كنا نتحدث عن اقتصاد منهار. ومنذ هذا التاريخ بدأت الدولة حجم عمل شاق ومتوالي لبناء دولة".

مصر تحقق 5.6 بالمئة معدل النمو الاقتصادي خلال 3 سنوات

- "قامت الدولة بالعديد من المشروعات لفتح شرايين هذا البلاد وتساعد في استقرار هذا البلد فكان لابد من برنامج للاصلاح الاقتصادي كان مع عام 2016 ولمدة 3 سنوات."

- "مصر حققت 5،6 % معدل النمو الاقتصادي، كما أن البطالة انخفضت لـ7،5 % فهذا يعكس حجم الجهد الذي بذلته الحكومة خلال ثلاث سنوات".

لولا قرار التعويم لوصل الدولار إلى 35 جنيهاً

- "استطاعت الدولة أن تنزل في نسبة البطالة من 13% عام 2014 إلى 7% العام الماضي، وهذا حجم يوضح الجهد الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية. كما أن الدولار وصل الى نسبة انخفاض بمقدار 10 % ووصل سعر الدولار إلى 16 جنيه و40 قرش واحتياطي النقد الأجنبي أكثر من 45 مليار دولار تكفينا لفترة طويلة، وقطاع السياحية يتعافى وحقق أعلى إيرادات في تاريخ مصر".

- "انخفض عجز الموازنة إلى 8.2 % وهي أقل نسبة. كما أن نسبة التضخم أصبحت اقل من 10%. كما انه لأول مرة تحقق فائض أولي".

- "حصلت مصر على إشادات من كل المؤسسات ومن صندوق النقد الدولي وهناك دول كثيرة بدأت معنا البرنامج الإصلاحي ولم يكتب له النجاح كما أن سوق الاستثمار في مصر هو الأعلى وهو الجاذب ونعلم أن تنفيذ هذا البرنامج له معاناة وحجم من المعاناة على المواطن وهذا ما كان يدفع الرئيس علي توجيه الشكر للمواطن المصري في كل خطاب له ولالو دعم المواطن المصري ما كان لينجح هذا البرنامج".

- "وصل معدل النمو الآن في مصر إلى 5.6% وهو أعلى معدل وصلت له مصر من 2010."

- " لم يكن أمام القيادة السياسية والحكومة إلا الدخول في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأخذ قرارات صعبة جدًا، فلولا ذلك لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيهًا، وزادت أسعار السلع، ووصل التضخم إلى معدلات لا يمكن العلم بها".

- "كان لا بد من بدء البرنامج الخاص بالإصلاح الاقتصادي مع عام 2016، وتم البدء فيه مع نوفمبر 2016، حيث كان العالم يصف مصر بأن اقتصادها حرج ودولة غير مستقرة وهناك مخاطر في الاستثمار فيها، وهناك تدهور وتداعي في الاقتصاد."

- "وصل احتياطي النقد الأجنبي إلى أقل من 15 مليار دولار، وهذا المبلغ يكفي الاحتياجات الأساسية للدولة لأقل من شهرين، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ضروريًا لفتح شرايين لهذا البلد."

زيادة مخصصات أسر تكافل وكرامة من 100 لـ 150 جنيه

- أعلن بدء ميكنة مشروع الضمان الاجتماعي، وتوحيد برنامج الضمان الاجتماعي مع تكافل وكرامة فى مشروع واحد، وأن موضوع التنقية لجداول تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى، كان لابد لعدة أسباب، الأول هو إضافة أسر جديدة، والثاني أننا اكتشفنا أن صاحب معاش الضمان مات منذ 30 سنة، وما زال يتم صرف المعاش له، ولذلك كان لابد من التنقية."

- "رفعت الدولة المبالغ المخصصة لمشروع تكافل وكرامة من 17 ونصف المليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، وسيزيد مخصصات الأسر ما بين 100 إلى 150 جنيه في معاش تكافل وكرامة."

- "مبادرة حياة كريمة مهمة للغاية لأنها تعمل على رفع مستوى المعيشة لأكثر من 1000 قرية، وسيتم رفع مستوي معيشة 270 قرية علي مدار عامين، ويتم الان في رفع مستوى 170 قرية، وسينتهي العمل في الـ 170 قرية هذا العام."

توفير 5 ملايين فرصة عمل من خلال المشروعات القومية

- "المشروعات القومية التي يتم تنفيذها استطاعت أن توفر أكثر من 5 مليون فرصة عمل، في ظل وضع يحتاج على الأقل ما بين 900 الف فرصة عمل وإلى مليون فرصة عمل سنويا، فالحديث هنا عن المدن الجديدة ومحطات الكهرباء، والغاز وشبكات الطرق، وغيرها من تلك المشروعات، والارقام تؤكد أن أرقام البطالة في تنازل".

نحتاج 40% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة

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- "الجهاز الإداري للحكومة مثقل بـ5 مليون عامل وهو أمر مرهق على الرغم من ان الجهاز الاداري لا يحتاج الا 40% من هذه القيمة."

الانتهاء من 225 ألف وحدة سكنية لأسر في العشوائيات

- "الجميع يعرف حجم التحديات والجهد الذي بذلته الدولة فقد تم عمل 600 الف وحدة وتم تسليم نصفهم والباقي في طريقه للاستلام. وتم الانتهاء من 225 الف وحدة سكنية لأسر فقيرة للقضاء على ظاهرة العشوائيات."

- "كل أسعار السلع الاساسية حدث فيها ثبات او انخفاض لا يوجد بها زيادة، كما ان اسعار اللحوم اصبحت رخيصة."

- "إعادة بناء المستشفيات والقضاء على قوائم الانتظار"

مصر تواجه حرباً شرسة

- "مصر تواجه حاليًا حربًا من أشرس الحروب، فهي حرب غير تقليدية تعتمد في الأساس على خلق حالة بلبلة وإحباط وهز ثقة المواطن المصري في مؤسسات الدولة والتشكيك في مؤسساته من خلال كل البلبة التي دارت خلال الأسبوعين الماضيين".

- "الشعب المصري لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى، ويجب العمل على أمن وسلامة هذا الوطن."

- "كل أجهزة الدولة مسئولة عن حماية مقدرات الوطن، وعند نزول بعض المواطنين للشارع تعاملت الشرطة بالقانون وبمنتهى الحسم ولم تحدث أي تجاوزات."

نسعى لوصول الصرف الصحي لـ 42% من قرى مصر 2020

- "إن شبكة الطرق الداخلية سيتم تطويرها والانتهاء من الاعمال بها خلال 3 سنوات."

- "ملف الصرف الصحي امر مهم للمواطن المصري ولكن وجب العلم أن الصرف الصحي كان عام 2014 يخدم 11 % من القري في مصر في 30 يونيو الماضي وصلت النسبة إلى 38%، وفي 30 يونيو 2020 سيصل بالنسبة الي 42 % وخلال سنوات بسطية سيتم تحقيق المأمول للمواطن المصري ".

- "مع نهاية هذا العام ستشهد ميكنة كافة الخدمات بكل المحافظات، والدولة تعمل علي تعظيم مواردها ولذلك تم تنفيذ 14 مدينة جديدة كانت علي ارض صحراء مهجورة يتم التعدي عليها وتم تحويلها الي مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية".

- "لولا الـ 22 مدينة جديدة الذي يقتنهم الان 9 مليون مواطن وبها جامعات جديدة وقلاع صناعية لولاها كيف كان سيكون الامر؟"

- لم يتم اخيض مخصصات التموين وزيادتها لـ89 مليار جنيه هذا العام

- "لم تخفض الحكومة مخصصات التموين، وإنما تم رفعها من 35 مليار جنيه في عام 2018 إلى 89 مليار جنيه العام الجاري. والحكومة استهدفت من خلال ميكنة بطاقات التموين تنقية الكشوف حتى يذهب الدعم للمستحقين."

- "عملية ميكنة بطاقات التموين كشفت عن وجود بطاقات مكررة، وأخرى تحتوي على أرقام قومية خاطئة، إلى جانب وجود بطاقات لأشخاص غير موجودين من الأساس."

- "في يناير الماضي كان هناك 81 مليون اسم موجودين على كشوف دعم الخبر، و61 مليون فيما يخص دعم التموين، ومع إجراء عملية التنقية أصبح دعم الخبز يذهب لـ70 مليون مواطن، ودعم التموين يستفيد منه 63 مليون مواطن."

رفع دعم الضمان الاجتماعي لـ18.5 مليار جنيه.. وإدخال 100 ألف أسرة جديدة

- "اعتبارا من شهر فبراير الماضي تم إعادة 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموين، والحكومة لا تقوم بعمليات حذف خلال المرحلة الحالية، وتراجع التظلمات المقدمة من المواطنين، وتسعى لإدخال مجموعات جديدة من المستحقين سواء أسر جديدة أو مواليد جدد."

- "تم رفع دعم الضمان الاجتماعي من 17.5 إلى 18.5 مليار جنيه، والدولة استهدفت إدخال 100 ألف أسرة جديدة في منظومة الضمان الاجتماعي، مع عودة من يثبت تظله لصرف المعاش."

- "أحد أهم مشاكل التموين كان عدم وجود منافذ، ويوجد حاليا آلاف المنافذ من خلال مبادرة أمان بعيدا عن الوسطاء."