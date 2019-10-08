الموجز
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن زيادة مخصصات الأسر لمشروع "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيهاً، مشيراً إلى أنه سيتم زيادة 100 ألف أسرة جديدة.
جاء ذلك في البيان الذي ألقاءه رئيس الوزراء اليوم، الثلاثاء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقال مدبولي إن الحكومة بدأت ميكنة مشروع الضمان الاجتماعي، وتوحيد برنامج الضمان الاجتماعي مع تكافل وكرامة في مشروع واحد.
وأضاف رئيس الوزراء أن موضوع التنقية لجداول تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي كان هدفه أن نصل للأسر المستحقة، متابعا : "إننا عندما بدأنا ميكنة معاش الضمان وجدنا أسر تصرف الضمان منذ 30 سنة ورب الأسرة مات والأبناء تزوجوا".
وتابع مدبولي: "بدأنا تنقية معاش الضمان الاجتماعى، حيث لم يكن بهدف التوفير وإنما كان هدفه إدخال أسر جديدة مستحقة".
وأشار إلى أن الدولة قامت برفع المبالغ المخصصة لمشروع تكافل وكرامة من 17 ونصف المليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، معلناً أن مخصصات الأسر ستزيد ما بين 100 إلى 150 جنيه في معاش تكافل وكرامة، وسيتم زيادة 100 الف اسرة جديدة.
وأكد رئيس الوزراء، أن كل من يتظلم من حذف اسمه من "تكافل وكرامة" ويثبت أن تظلمة صحيح يعود فوراً إليه، مشيراً إلى أنه لابد من معايير واضحة للتأكد من يستحق الدعم النقدى من عدمه.
كانت هذه تفاصيل خبر مدبولي يعلن أمام مجلس النواب: زيادة مخصصات الأسر في مشروع «تكافل وكرامة» من 100 إلى 150 جنيهاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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