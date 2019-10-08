شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تتراجع عند الفتح مع تنامى مخاوف التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الثلاثاء، إذ أثار تقرير بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجرى مناقشات بشأن قيود محتملة على تدفقات رؤوس الأموال إلى الصين مخاوف جديدة بشأن نتائج محادثات تجارة رفيعة المستوى هذا الأسبوع.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعى 201.43 نقطة بما يعادل 0.76% إلى 26276.59 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 18.39 نقطة أو 0.63% إلى 2920.40 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 58.02 نقطة أو 0.73% إلى 7898.27 نقطة.