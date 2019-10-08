شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" توقع بروتوكول تعاون مع "غرف التجارة والصناعة الكورية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بروتوكول تعاون مشترك مع هومن كانج، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الكورية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري الكوري الجنوبي بعد إعادة تشكيله، بحضور وزراء المالية، والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي.

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وقال محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، إن البروتوكول يستهدف تفعيل وتنشيط مجلس الأعمال المشترك بين البلدين عقب إعادة تشكيله.

وأضاف أنه يتضمن أيضا تبادل الوفود والزيارات بين مجتمع الأعمال في البلدين وكذلك توفير كافة البيانات والمعلومات الخاصة بمناخ الاستثمار وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز المطروحة في البلدين.

وأوضح يوسف إن البروتوكول يتضمن قيام الجمعية والاتحاد بتنظيم منتدى الأعمال سنويا بشكل دوري بين البلدين .