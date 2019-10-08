شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 0.23% بالختام بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% خاسراً 6.50 نقطة ليغلق عند مستوى 2796.58 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 56.8 مليون سهم محققة ما قيمته 85.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1427 صفقة لـ32 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 22 سهما، واستقر سهم واحد.

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وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.03%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.56%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.79%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى- تبريد بنسبة 6.01%، ثم سهم شركة العربية للطيران بنسبة 2.36%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.09%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.20%.