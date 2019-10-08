شكرا لقرائتكم خبر عن نيسان تجرى تغييرات فى إدارتها العليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عينت نيسان موتور ماكوتو أوشيدا، النائب الأول لرئيسها، رئيسا تنفيذيا اليوم الثلاثاء، لتختار بذلك وافدا جديدا نسبيا على قطاع السيارات الذى انضم إليه فى منتصف حياته المهنية ويشتهر بأخلاقيات العمل الصارمة وتركيزه المستمر على خفض التكاليف.
وسينضم إلى أوشيدا المسئول التنفيذى بميتسوبيشى موتورز أشوانى جوبتا فى منصب الرئيس التنفيذى للعمليات.
وقالت الشركة إن الرئيس السابق لعمليات الصين جون سيكي، الذى كان يعتبر على نطاق واسع أحد المتنافسين الرئيسيين على منصب الرئيس التنفيذي، سيصبح نائب الرئيس التنفيذى للعمليات.
وسيتولى الثلاثة قيادة شركة هزتها اضطرابات فى أعقاب سقوط رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن العام الماضى ورحيل رئيسها التنفيذى السابق هيروتو سايكاوا.
وقال رئيس مجلس إدارة نيسان ياسوشى كيمورا فى مؤتمر صحفى "القيادة القوية لأزمة... القيادة جماعية، حيث يدعم بعضهم البعض ستكون أكثر شفافية".
وذكر مصدر أن المديرين فى نيسان، بمن فى ذلك المنتمين إلى رينو أكبر مساهم فى الشركة، صوتوا بالإجماع لصالح تعيين المسئولين التنفيذيين.
وينتظر غصن محاكمته فى طوكيو فى اتهامات متعلقة بسوء السلوك المالي، وهو ما ينفيه.
كانت هذه تفاصيل خبر نيسان تجرى تغييرات فى إدارتها العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.