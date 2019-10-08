شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن تتراجع لـ19 جنيها من المزرعة.. والبلدى 29 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8-10– 2019 تراجعا فى الأسواق، وتدور حول التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

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وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة وصلت لـ19 جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 22-24 جنيها للكيلو حسب المنطقة .

وأضاف في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ 29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين33-34 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل الى 32جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 – 38 جنيها.