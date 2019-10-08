مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7832.93 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 45.30 نقطة ليقفل عند مستوى 7832.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، وصادرات، والتعاونية، وسافكو، والمواساة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أليانز إس إف، وأسمنت العربية، والأبحاث والتسويق، والزامل للصناعة، وجبل عمر، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.25% و 5.67%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والراجحي، والجزيرة، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، الإنماء، ودار الأركان، وصادرات، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 165.53 نقطة ليقفل عند مستوى 3755.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 706 صفقات.