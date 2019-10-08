مصادر: البنك المركزى السعودى يفحص بنوكا محلية قبل الطرح العام الأولى لأرامكو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزي) تقوم بفحص انكشاف البنوك المحلية على أرامكو السعودية، قبل الطرح العام الأولى لشركة النفط الحكومية العملاقة، الذى سيشهد على الأرجح سعى عدد كبير من المستثمرين السعوديين للحصول على قروض لشراء أسهم فى أرامكو.
وقال مصدران إن البنك المركزى أجرى اتصالات ببنوك سعودية الأسبوع الماضي، وطرح عليها مجموعة أسئلة حول انكشافها الائتمانى على أرامكو.
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