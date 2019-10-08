شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس ينصح بشراء الإسترليني بسبب انخفاض احتمالية خروج لندن من الاتحاد الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح بنك جولدمان ساكس عملاءه بشراء الجنيه الإسترليني، بسبب انخفاض احتمالية خروج لندن من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، بحسب مذكرة للبنك.

وحدد البنك السعر المستهدف للجنيه مقابل الدولار عند 1.30 سنت مقارنة مع السعر الحالي عند 1.23 سنت.

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وعزا البنك توصيته إلى أن "توزيع المخاطر يرجح كفة الصعود رغم أن المسار الدقيق للخروج البريطاني يظل غير أكيد".

وأشار إلى القانون الذي يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالسعي للحصول على تمديد لموعد الخروج، لكنه قال أيضا إن أحدث مقترحات الحكومة البريطانية بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي زادت تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق.

وأكد البنك أن احتمالية التوصل إلى اتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي قبل موعد البريكست بنهاية الشهر الحالي تبقى أقل من 50%، ولكن المخاطر المحيطة والتي تؤثر على الجنيه الإسترليني انخفضت نتيجة دور حزب رئيس الوزراء في تجنب بريكست من دون اتفاق.