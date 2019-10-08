شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع 1% استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة واحد بالمئة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وتحسن نسبي فى عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 1.0% إلى مستوي 17.59$ للأوقية ، من مستوي الافتتاح عند 17.42$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 17.26$.

أنهي المعدن الأبيض تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع 17.79$ للأوقية.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.2% ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية،الأمر الذي يدعم أسعار الفضة كونها مقومة بالدولار الأمريكي وتنخفض تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

هبوط العملة الأمريكية بالفترة الأخيرة بسبب تصاعد مخاوف اقتراب الاقتصاد الأكبر فى العالم من حافة الركود ، وتزايد احتمالات استمرار البنك الفيدرالي الاتحادي فى خفض معدلات الفائدة لمواجهة مخاطر التباطؤ المحتملة.

يلقي رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" بحلول الساعة 17:50 جرينتش خطابا عن استقلالية البيانات فى ظل التطورات الاقتصادية ،خلال الاجتماع السنوي الحادي والستين للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال ،وقد يتضمن الخطاب أدلة جديدة حول مستقبل معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.