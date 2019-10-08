شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للمرة الأولى فى 4 جلسات بفعل مخاوف فشل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الأربع جلسات الأخيرة ،بفعل مخاوف فشل المحادثات التجارية المقررة هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة والصين ،خاصة بعدما أدرجت الحكومة الأمريكية 28 شركة صينية لقائمتها السوداء فى مجال التجارة.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.8% حتى الساعة 10:42 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

يبدو أن الآمال بإحراز تقدم كبير فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تضاءلت بعد أن أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 28 شركة صينية ضمن قائمة التورط المزعوم فى الإساءة لأقلية مسلمة فى اليويغور بمقاطعة شينجيانغ الصينية.

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من المقرر أن يلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هو" مع الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين" يومي الخميس والجمعة المقبلين فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

فى أحدث الجولات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وسط آمال أن تسفر تلك الجولة عن تقدم ملحوظ ينهي الحرب التجارية الشراسة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.6% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.45% ، فى أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.9% ، وفى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.85% ، فى ألمانيا نزل مؤشر داكس بحوالي 1.1 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.2%.