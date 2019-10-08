شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع ، يأتي هذا الارتفاع بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم خطاب يلقيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" قد يحمل أدلة جديدة حول احتمالات خفض الفائدة الأمريكية مجددا خلال هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.7% حتى الساعة 10:22 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,503.32$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,493.40$،وسجلت أعلى مستوي 1,504.80$ ، وأدنى مستوي 1,487.05$.

على صعيد تعاملات الأمس انخفض المعدن الثمين"الذهب" نسبة 0.8% ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,519.46$ للأونصة.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقت بالأمس للمرة الأولى فى خمسة أيام ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مجددا مقابل سلة من العملات ،الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب.

الهبوط الأخيرة فى مستويات الدولار يعاذ إلى تصاعد مخاوف اقتراب الاقتصاد الأمريكي من حافة الركود ، وتزايد احتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي فى خفض معدلات الفائدة لمواجهة مخاطر التباطؤ المحتملة.

يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بحلول الساعة 17:50 جرينتش خطابا عن استقلالية البيانات فى ظل التطورات الاقتصادية ،خلال الاجتماع السنوي الحادي والستين للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال ،وقد يتضمن الخطاب أدلة جديدة حول مستقبل معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثالث على التوالي ليستمر الإجمالي عند 923.76 طن متري.