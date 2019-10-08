شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل مخاوف تخمة المعروض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تجدد مخاوف تخمة المعروض بالسوق ،عقب تصريحات وزير الطاقة الروسي حيال زيادة الإنتاج ،بالإضافة إلى توقعات ارتفاع المخزونات الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.55$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 52.80$، وسجل أعلى مستوي عند 53.26$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 58.26$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 58.46$ ، وسجل أعلى مستوي عند 58.90$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.2% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنفس النسبة تقريبا ، لتستأنف الأسعار خسائرها بعد تعافي مؤقت من أدنى مستوى فى شهرين.

Advertisements

انخفضت أسعار النفط العالمية بمتوسط 5% الأسبوع الماضي ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بعد استعادت السعودية إنتاجها النفطي بالكامل ، بالإضافة إلى تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على النفط.

قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك لوكالة "رويترز" يوم الاثنين إذا استمرت مشاكل الإنتاج فى المملكة العربية السعودية لفترة أطول من المتوقع ،فإن بلاده على استعداد لزيادة إنتاجها بسرعة ما بين 0.3 إلى 0.5 مليون برميل يوميا لتغطية أي عجز بالسوق.

وأظهر مسح أولى لوكالة "رويترز" أن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة نمت على الأرجح للأسبوع الرابع على التوالي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.