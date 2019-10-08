شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع لليوم الثاني على التوالي بعد التداول مجددا أعلى 8,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بعد النجاح مجددا فى التداول أعلى مستويات 8,000$ ، مع نشاط نسبي لعمليات الشراء استغلالا للأسعار المنخفضة فى عدة أشهر ، بالتزامن مع عودة الهدوء لتداولات أكبر عملة مشفرة بالعالم ،بعد فترة وجيزة من الذعر أعقبت الاستقبال الفاترة لمنصة العقود الآجلة للبتكوين Bakkt.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 133$ بما يعادل نسبة 1.6% إلى 8,344$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,211$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 8,211$.

حققت العملة الرقمية الرائدة "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 4.5% ، فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 2 أيلول/سبتمبر الماضي.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بنحو 3 مليار$ إلى إجمالي 225 مليار$ ،مع استمرار انتعاش أسعار البتكوين ،وصعود العملات الرئيسية الأخرى مثل الايثريوم والربيل.

وانخفضت القيمة الإجمالية لسوق التشفير بالأمس إلى 213 مليار$ ، والذي يعد أدنى مستوى فى أسبوع ، ليسترد السوق حوالي 11 مليار$ خلال أقل من 24 ساعة ، والاسترداد لا يزال مرشح للزيادة.

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عاود البتكوين التداول مجددا فوق مستويات 8,000$ ، بفضل نشاط نسبي لعمليات شراء استغلالا للأسعار المنخفضة قرب الأدنى فى عدة أشهر ، فى علامة إيجابية لعودة الهدوء لتعاملات أكبر عملة مشفرة بالعالم ،بعد فترة وجيزة من الذعر أعقبت الاستقبال الفاترة لمنصة العقود الآجلة للبتكوين Bakkt.

لم يحظي إطلاق منصة Bakkt بالاهتمام الذي كان من المتوقع ، الأمر الذي كان أحد أسباب الانخفاض الأخير فى أسعار البتكوين ،وبالرغم من ذلك فإن المتداولين المؤسسيين لا يزالون متمسكون بآمال التحسن وتحرك السوق إيجابيا.

ذكرت شركة إنتركونتيننتال اكسشنيج مالكة بورصة Bakkt أن المنصة أكملت أول صفقة تجارية تم تنفيذها بين Galaxy Digital و XBTO فى الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري ،تمكن المنصة من استيعاب الصفقات الكبيرة.

يعتقد المؤسس المشارك فى فندسترات ومحلل وول ستريت المؤيد لصناعة التشفير "توم لي" أن البتكوين يتحرك بشكل إيجابي عندما ترتفع مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

وأشار بالرغم من أن البتكوين قد يكون بمثابة تحوط كبير ضد الاضطرابات العالمية فى بعض الحالات، فقد كان أداءه سلبيا إلى حد كبير عند انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بالفترة الأخيرة ،وسيكون من المثير للاهتمام أن نري كيف يتحرك البتكوين فى الأسابيع القليلة المقبلة.