شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15% إلى مستويات 107.42 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.26، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.44، بينما حقق الأدنى له عند 107.21.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.8% في القراءة السنوية لشهر تموز/يوليو الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.9%.وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر متوسط الأجور تقلص التراجع إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو.

كما تابعنا أيضا عن ثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 1.72 تريليون ين مقابل 1.65 تريليون ين في تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.68 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى 2.16 تريليون ين مقابل 2.00 تريليون ين في تموز/يوليو، متفوقة أيضا على التوقعات عند 2.07 تريليون ين.

Advertisements

وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية والتي أظهرت تقلص انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 46.7 مقابل 42.8 في آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 43.3، بينما أوضحت قراءة الأوضاع المستقبلية اتساع الانكماش إلى ما قيمته 36.9 مقابل 39.7 في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات عند 38.7.

على الصعيد الأخر، ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في آب/أغسطس، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.2%، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.8%.

وفي نفس السياق، فقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين استقرار وتيرة النمو عند 2.3% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشالز إيفانز في غداء نادي شيكاغو روتاري.

وصولاً إلى إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً تحت عنوان "نظرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي" في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في دنفر، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب باول عن أهمية استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي بعيداً عن السياسة، وقبل مشاركته غداً الأربعاء في حلقة نقاش الاحتياطي يستمع التي يستضيفها الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي.

كما تتطلع الأسواق غداً للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 17-18 من أيلول/سبتمبر والذي تم الإقرار من خلاله بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثانية على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.75% و2.00%، الأمر الذي كان متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الكشف آنذاك عن توقعات اللجنة حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.