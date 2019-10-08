شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الاثنين في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 5075 نقطة، ملامسا لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لمستوى 4960 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 5110 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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