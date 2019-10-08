شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع لثالث جلسة على التوالي، ؛يث اغلق عند مستوى 2803 نقطة، متجاوزا بذلك خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما كون المؤشر نموذج "Three White Solders " وهو احد الشموع اليابانية الإيجابية والتي تدعو لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة الهام عند 2850 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 2760 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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