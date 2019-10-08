شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتحرك في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي وبشكل طفيف، حيث اغلق عند مستوى 10299 نقطة، بالتزامن مع تقاطع خط "Tenkan Sen " اسفل خط "Kijun Sen" وهو ما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 10000 نقطة كمستوى اول ثم 9800 نقطة كمستوى ثان، شرط نجاح المؤشر اختراقه لمستوى 10380 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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