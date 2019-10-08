شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة إيجابية مع التطلع لجولة جيدة من المحادثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الثلاثاء وسط تطلع الأسواق العالمية لانطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في واشنطون يومي الخميس والجمعة المقبلين ضمن الجهود الرامية لحلحلة الخلافات التجارية القائمة بين الطرفين وذلك قبل التصعيد المرتقب للحرب التجارية بينهم بحلول منتصف هذا الشهر.

هذا وقد تابعنا تأكيد الصين على أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو ومحافظ بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) يي جانج سيتوجهان إلى واشنطون لحضور محادثات 10-11 تشرين الأول/أكتوبر، الأمر الذي عزز آمال المستثمرين في توصل الطرفين إلى تسويه بشكل أو بأخر قد تؤدي لتأجل تفعيل قرار الإدارة الأمريكية الأخير برفع تعريفاتها الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250$ مليار إلى 30% من 25% في 15 من هذا الشهر.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.82% ليربح 12.89 نقطة ويصل إلى المستوى 1,585.64، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.03% ليربح هو الأخر 221.22 نقطة ويصل إلى المستوى 21,596.47.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.08% ليربح 41.34 نقطة ويصل إلى المستوى 3,855.87، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.88% ليربح هو الأخر 25.47 نقطة ويصل إلى المستوى 2,930.66.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.24% ليربح 319.10 نقطة ويصل إلى المستوى 26,140.13، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.01% ليربح هو الأخر 20.49 نقطة ويصل إلى المستوى 2,042.22.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.03% ليربح 3.83 نقطة ويصل إلى المستوى 10,979.45، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.45% ليربح هو الأخر 29.74 نقطة ويصل إلى المستوى 6,593.30.