شكرا لقرائتكم خبر عن ثبات الثقة في الأعمال في استراليا خلال أيلول/سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل ما قيمته 1 في آب/أغسطس الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية اتساعاً إلى ما قيمته 2 مقابل 1 في آب/أغسطس.

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