شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي ليغلق عند مستوى 0.879 درهم، ليعكس بذلك سيطرة البائعين على التداولات خلال جلسة امس الاثنين، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ استمرار تداوله اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 0.85 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.90 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.87 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.88 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط