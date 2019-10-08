شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تقدمه كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 0.90 درهم، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 0.96 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.85 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.89 وبين مستوى المقاومة هو 0.91 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد