شكرا لقرائتكم خبر عن بنك عجمان (AJMANBANK) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0.92 درهم، وهو نفس سعر الفتح وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 0.94 درهم، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل لمستويات قد تصل الى 0.905 درهم كمستوى اول ثم 0.88 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.94 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.91 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.93 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط