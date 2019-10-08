شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اكتتاب القابضة (EKTTITAB) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 0.195 درهم، فقد عمق السهم من خسائره وانهى الجلسة عند مستوى 0.191 درهم منخفضا امس الاثنين، مخترقا بذلك مستوى الدعم المذكور، وهو ما يعد إشارة سلبية، قد تفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 0.18 درهم كمستوى اول ثم 0.16 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.205 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.19 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.19 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط