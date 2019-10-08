شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 4.50 درهم، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، في ظل تدني كميات التداول، و مقتربا بذلك من خط الاتجاه الصاعد طويلة الأجل والمكسور لاسفل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 4.30 درهم كمستوى اول ثم 4.05 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.65 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.44 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.54 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط