شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يقترب من هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 0.974 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مقتربا من هدفه السعري الأول عند 0.98 درهم، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، وفي حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 1.04 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.96 وبين مستوى المقاومة هو 0.99 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد